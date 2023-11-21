استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية جنوب غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" باستشهاد 33 فلسطينيا وإصابة العشرات، في استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمربع سكني في جباليا يضم عائلات النجار وأبو عيطة وعكاشة، إضافة لمحيط مسجد رياض الصالحين.

وأضافت أن أربعة فلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر في استهداف طائرات حربية إسرائيلية لمنزل عائلة البغدادي في مخيم البريج، وسط القطاع.

كما قصفت قوات الاحتلال بالصواريخ منزلا يعود لعائلة عيادة، قرب مسجد السلام بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع، أسفر عن شهداء وجرحى تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.