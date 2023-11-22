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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| الكشف عن قاتل عصام الصياد في نهاية صوت وصورة .. نجل عمرو أديب يجمع تبرعات في فرحه

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية  عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الكشف عن قاتل عصام الصياد في نهاية صوت وصورة ونجل عمرو أديب يجمع تبرعات في فرحه.

 

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

طرحت منصة Watch it  منذ قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، وتم الكشف عن قاتل مراد مكرم “عصام الصياد”، وهو اللغز الذي حير المشاهدين خلال الفترة الماضية. 

 

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

فوجىء المدعوين بحفل زفاف خالد نجل الإعلامي عمرو أديب، خالد، بوجود باركود في حفل زفافه مخصص لجمع التبرعات لأهالي غزة في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصفهم بشكل يومي ومستمر.

 

مفاجأة.. إيمي سمير غانم تعود للدراما في رمضان 2024

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن عودتها للدراما مرة أخرى في موسم رمضان 2024، بعد سنوات من الغياب.

 

بعد ما قتل عصام الصياد.. معلومات عن أحمد ماجد بطل مسلسل صوت وصورة

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة  عن هوية قاتل الدكتور عصام الصياد وهو وليد شقيق المحامي لطفي عبود الذي يلعب دوره الممثل أحمد ماجد. 

 

هفضل كده.. رسالة غير متوقعة من بوسي بعد طلاقها من هشام ربيع

تجاهلت الفنانة بوسي أخبار طلاقها ونشرت عبر حسابها ب"انستجرام" أغنية مش شايفينهم دول هوا هوا وهفضل كده".

 

سهر الصايغ أحدث المنضمين لمسلسل المعلم مع مصطفى شعبان

تعاقدت مؤخرا الفنانة سهر الصايغ علي المشاركة في مسلسل«المعلم»بطولة مصطفي شعبان،والمقرر عرضة ضمن موسم رمضان2024.

صوت وصورة الإعلامي عمرو أديب الفنانة بوسي الفنانة إيمي سمير غانم الفنانة سهر الصايغ خالد نجل الإعلامي عمرو أديب عصام الصياد

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