نشرة الفن| الكشف عن قاتل عصام الصياد في نهاية صوت وصورة .. نجل عمرو أديب يجمع تبرعات في فرحه

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الكشف عن قاتل عصام الصياد في نهاية صوت وصورة ونجل عمرو أديب يجمع تبرعات في فرحه.

طرحت منصة Watch it منذ قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة، وتم الكشف عن قاتل مراد مكرم “عصام الصياد”، وهو اللغز الذي حير المشاهدين خلال الفترة الماضية.

فوجىء المدعوين بحفل زفاف خالد نجل الإعلامي عمرو أديب، خالد، بوجود باركود في حفل زفافه مخصص لجمع التبرعات لأهالي غزة في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصفهم بشكل يومي ومستمر.

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن عودتها للدراما مرة أخرى في موسم رمضان 2024، بعد سنوات من الغياب.

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة عن هوية قاتل الدكتور عصام الصياد وهو وليد شقيق المحامي لطفي عبود الذي يلعب دوره الممثل أحمد ماجد.

تجاهلت الفنانة بوسي أخبار طلاقها ونشرت عبر حسابها ب"انستجرام" أغنية مش شايفينهم دول هوا هوا وهفضل كده".

تعاقدت مؤخرا الفنانة سهر الصايغ علي المشاركة في مسلسل«المعلم»بطولة مصطفي شعبان،والمقرر عرضة ضمن موسم رمضان2024.