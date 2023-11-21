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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ أحدث المنضمين لمسلسل المعلم مع مصطفى شعبان

سهر الصايغ
سهر الصايغ

تعاقدت مؤخرا الفنانة سهر الصايغ علي المشاركة في مسلسل«المعلم»بطولة مصطفي شعبان،والمقرر عرضة ضمن موسم رمضان2024.

تفاصيل مسلسل«المعلم»

العمل من بطولة مصطفي شعبان ،سهر الصايغ وهاجر أحمد ،انتصار ،أحمد فؤاد سليم ، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

 

مسلسل "بابا المجال"

من ناحية أخرى قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

 

 

تفاصيل مسلسل«المعلم»

العمل من بطولة مصطفي شعبان ،سهر الصايغ وهاجر أحمد ،انتصار ،أحمد فؤاد سليم ، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

 

مسلسل "بابا المجال"

من ناحية أخرى قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال" وشارك فى بطولته نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر،، جومانا مراد، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما إبراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.

سهر الصايغ المعلم

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