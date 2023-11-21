مفاجأة.. إيمي سمير غانم تعود للدراما في رمضان 2024

كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن عودتها للدراما مرة أخرى في موسم رمضان 2024، بعد سنوات من الغياب.

وقالت إيمي سمير غانم في تصريحات صحفية لها، إنها تحاول العودة مرة أخرى تدريجيا بعدما غابت لمدة 5 سنوات عن الشاشة، وتحضر لعمل رمضاني لم تكشف عن تفاصيله بعد.

وأوضحت إيمي سمير غانم، أنها تحاول العودة مرة أخرى بعد غياب لفترة طويلة، مشيرة إلى أن مسرحية التلفزيون" هو أول مشاركة لها في السعودية.

وتلعب إيمي سمير غانم دور مطربة شعبية تواجه مواقف كوميدية مختلفة، من خلال مسرحية “التلفزيون” الذي تشارك في بطولته مع حسن الرداد وبدرية طلبة وعدد من المشاهير.

ويشارك في بطولة مسرحية التلفزيون عدد من الفنانين منهم سليمان عيد ومحمود حافظ واوس اوس .

ويعرض للفنان حسن الرداد في السينمات حاليا فيلم "بلوموندو" ويشارك في بطولته بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.