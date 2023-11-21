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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: نترفع عن أي خلافات مع الحكومة في ضوء الأزمة الفلسطينية

صدى البلد

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن الأقلية البرلمانية تترفع عن أي مستوى من الخلافات الداخلية المتعلقة بالسياسة والاقتصاد، مؤكدا “لا يمكن الاختلاف مع الحكومة خاصة أمام الأمن القومي المصري والعربي”.

وأضاف "داود"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى مناقشة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب بشأن القضية الأكثر إثارة في تطورات الوضع الإقليمية المتعلقة بالتهجير القسري للفلسطينيين نتيجة أعمال الإبادة من الحكومة النازية التي تتولى سلطة قيادة دولة الاحتلال.

وتابع “كان لا بد أن يكون هناك موقف جلي وواضح يعبر عن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها سواء كانت التشريعية أو التنفيذية أو رأس الدولة المصرية، في دعم اتخاذ القرار بشأن السلم والحرب حال تهديد حدودنا الشرقية بفرض أمر واقع نتيجة أعمال القصف والدفع البشري لملايين الفلسطينيين المناضلين المتمسكين بأراضيهم والمهجرين بالأصل”.

https://fb.watch/osM2u2ZT6j/?mibextid=9R9pXO

عضو مجلس النواب السياسة والاقتصاد الأمن القومي رئيس مجلس الوزراء فلسطين القصف

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