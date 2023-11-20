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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: لن نقبل مِنحًا وأموالًا لحل أزمة اقتصادية مقابل القضية الفلسطينية

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب

علق النائب  ضياء الدين  داوود على طلب الإحاطة الذي تقدم به وسيناقش ضمن جلسة البرلمان  التي يشهدها رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة،  قائلا: "مخاوف مشروعة، خاصة أن جيش الاحتلال القتلة معدومي الضمير الإنساني يواصل تخطيطه لنكبة فلسطينية يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني، وتباعا الشعب العربي، في إطار محاولات لتصفية القضية، عبر تهجير جماعي قسري لقطاع غزة خارج القطاع، داخل الضفة، أو خارج حدود فلسطين، سواء الأردن أو مصر".


وشدد في مداخلة تليفونية  برنامج  " كلمة أخيرة  “ الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON    :أن الموقف الفلسطيني قوي بمناضليه، سواء الشيوخ أو الأطفال أو النساء، وبتمسكهم بأرضهم، فرغم سقوط الشهداء يوميا؛ ولكنهم يتمسكون بأرضهم”.

وأضح أن طلب الإحاطة الذي تقدم به هدفه الرئيسي  الاستماع إلى التزام واضح لا مواربة فيه من رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وهو أن مصر ليست جزءا من أي صفقة قرن، وذلك أمام الشعب المصري والعربي والمجتمع الدولي  وأن مصر ليس لها علاقة بما يسمى " الدين الابراهيمي " الجديد الذي يروج لتصفية القضية الفلسطينية  بدعوات مسمومة.

نرفض أي صفقات

واختتم تصريحاته: “هناكلها بدُقَّة، لكن لا نتنازل، وسنقف إلى جانب الجيش المصري والقيادة السياسية المصرية، رافضين أي صفقات، ولن نكون جزءا منها”.

ضياء الدين داوود البرلمان رئيس مجلس الوزراء الحكومة نكبه فلسطينية

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