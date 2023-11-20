تضامن النواب: نؤيد الرئيس السيسي في اتخاذ أي إجراءات لحماية الأمن القومي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن شعب مصر انتفض ضد ما يحدث في فلسطين، ومؤيدين لموقف القيادة السياسية بمنع التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال “القصبي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن مجلس النواب في جلسة استثنائية، دعا لمناقشة القضية، مؤكدا أن نواب الشعب أعلنوا تأييد الرئيس السيسي في إتخاذ أي إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الشعب المصري يتابع القضية الفلسطينية باهتمام، ويندد بكل ما يحدث من العدوان الإسرائيلي ضد الأشقاء في غزة، مؤكدا أن كل القوانين الدولية تندد بكل ما يحدث في فلسطين.