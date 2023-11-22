فتح باب الترشح لجائزة إكرام عبد السلام في مجال الوراثة الطبية 2023

أعلن قطاع الدراسات العليا بكلية الطب جامعة القاهرة عن فتح باب الترشح لجائزة الدكتور إكرام عبد السلام أستاذ طب الأطفال بالكلية والتي تمنح في مجال الوراثة الطبية، وتمنح الجائزة لأحسن بحث تم نشره في مجال الوراثة الطبية خلال الثلاث سنوات السابقة على أن يراعي دور المتقدم في البحث والأصالة والابتكار وإمكانية التطبيق ويمكن التقدم للجائزة من خريجي كليات الطب المصرية أو كليات الصيدلة والعلوم.

طريقة التقديم: يتم تقديم عدد 4 نسخ من كل بحث مقدم الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الطب جامعة القاهرة

آخر موعد للتقدم 31 ديسمبر 2023

لمزيد من المعلومات عن لائحة الجائزة من خلال الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/7027/news/

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم لهذه الجائزة وذلك قبل الموعد المحدد..



للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:

[email protected].eg

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط

.eg/ar/ainshamsAwards/apply