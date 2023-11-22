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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

صدى البلد

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات الكثير من الجدل ليتم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق إكس حيث ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الأطفال الإسرائيليين في واقعة غير متوقعة لقناة "كان" الإسرائيلية الكثير من الجدل وذلك لقيامها بتحضير أغنية يقوم الأطفال بغنائها، وتطالب كلمات الأغنية القيام بتدمير قطاع غزة وكيفية القضاء على سكانه وقتل كل من في غزة.

وقد ظهر مجموعة أطفال ممن تراوحت أعمارهم بين 6 و12 عامًا، وذلك في الأغنية التي تم القيام  بحذفها لاحقًا، ويقوم الأطفال بترديد الأغنية وذلك بعنوان "أغنية الصداقة 2023".

وقد ورد في بعض كلمات الأغنية التالي:

"مساء خريف على سواحل غزة

المقاتلات تقصف، دمار، دمار

قوات الدفاع الإسرائيلية تعبر الحدود

اقضوا على حاملي الصليب المعكوف

لن يبقى هناك أي شيء

في عام آخر سنعود إلى منازلنا آمنين

سنقضي عليهم خلال عام كامل

ثم سنحرث حقولنا

وسنذكرهم جميعًا".
 

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