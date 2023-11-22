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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

زوجة تامر عاشور
زوجة تامر عاشور

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت المذيعة نانسي نور زوجة الفنان تامر عاشور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

من غير تكاليف.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

تحرص العديد من الفتيات و السيدات في الحصول على أظافر طويلة و صحية، ولذلك لأن تعمل الأظافر الطويلة والأكثر صحة على تحسين مظهر اليدين.

بالأسود ...جوروجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة|شاهد

حرصت  جورجينا رودريجيزعارضة الأزياء وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على الأنستجرام.

في عيد ميلادها..10 إطلالات أثارت الجدل لـ أيتن عامر

يصادف 22 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة أيتن عامر و التي أتمت اليوم عامها الـ 37، وتعد من النجمات اللاتي تلفت الأنظار بجمالها و أناقتها أيضا.

 

 

 

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