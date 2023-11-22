نشرة المرأة والصحة| زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت المذيعة نانسي نور زوجة الفنان تامر عاشور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

تحرص العديد من الفتيات و السيدات في الحصول على أظافر طويلة و صحية، ولذلك لأن تعمل الأظافر الطويلة والأكثر صحة على تحسين مظهر اليدين.

حرصت جورجينا رودريجيزعارضة الأزياء وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على مشاركة متابعيها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على الأنستجرام.

يصادف 22 نوفمبر عيد ميلاد الفنانة أيتن عامر و التي أتمت اليوم عامها الـ 37، وتعد من النجمات اللاتي تلفت الأنظار بجمالها و أناقتها أيضا.