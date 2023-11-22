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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لو عاوز تعمل مصنع ملابس على قد الإيد.. تعالى أقولك إزاي

مصنع ملابس علي قد
مصنع ملابس علي قد الايد

في ظل ارتفاع الاسعار للملابس المستوردة وحملة مقاطعة المنتجات المستوردة وتشجيع الصناعة المصرية و التطور السريع لصناعة الملابس، يبحث العديد من صغار المستثمرين عن فرصة لإنشاء مصنع ملابس جاهزة بتكاليف منخفضة، يعتبر هذا التحدي ممكنًا عندما يتم اتباع خطوات استراتيجية واتخاذ القرارات الصحيحة.

رصدت عدسة صدي البلد الخطوات الاساسية لإنشاء مصنع ملابس جاهزة بأقل التكاليف.

في البداية قال محمد سليمان صاحب احد محلات بيع ماكينات الخياطة  يجب أن يبدأ المشروع بدراسة مستفيضة لسوق الملابس المحلي والعالمي، بما في ذلك تحليل الاتجاهات وتحديد الفرص المتاحة يساعد ذلك في تحديد الفئة، المستهدفة والمنتجات المطلوبة، يجب أن يتم اختيار موقع المصنع بعناية، حيث ينبغي أن يكون قريبًا من مناطق إمداد المواد الخام والعمالة الماهرة بأسعار مناسبة. قد تكون المناطق الصناعية أو المناطق الريفية ذات التكاليف المنخفضة خيارات جيدة.

وتابع طارق سليمان يجب تصميم المصنع بشكل يعكس تدفق العمل وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. يجب تخطيط مسارات الإنتاج وتوزيع المعدات بطريقة منظمة لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، يجب اختيار العمالة الماهرة والمدربة جيدًا أمرًا حاسمًا لتحقيق جودة المنتج وزيادة الإنتاجية، ويجب وضع استراتيجية تسويقية قوية للوصول إلى العملاء المستهدفين وزيادة المبيعات، يمكن  استخدام السوشيال ميديا والتجارة الإلكترونية للترويج للمنتجات وتوسيع الانتشار.

وتابع محمد سليمان يجب الاهتمام بالجودة والابتكار المستمر في صناعة الملابس. يمكن تحقيق ذلك من خلال مراقبة الجودة الدقيقة والاستجابة لاحتياجات السوق وتقديم منتجات جديدة ومبتكرة.

واوضح طارق سليمان ان يمكن انشاء مصنع علي قد الايد بشراء ماكينة سنجر وماكينة اورليه وماكينة اوفر ومقص كهرباء ومكوة بخار  موضحا ان يمكن ان يتم انشاء المصنع  من 50000جنيه الي 60000 جنيه.

وتابع محمد سليمان تبدا اسعار الماكينات السنجر بداية من 8000 جنيه المستعملة لتصل الي 20000 جنيه بتختلف باختلاف النوع والامكانيات، تبدا اسعار الماكينات الاوفر من 10000 جنيه لتصل الي 15000 جنيه تختلف باختلاف النوع والامكانيات، وتبدا اسعار الماكينات الاوليه من 8000 جنيه لتصل الي 15000 جنيه تختلف باختلاف النوع والامكانيات ايضا.

لمعرفة افضل انواع الماكينات يمكن مشاهدة الفيديو . 

احتياجات السوق استخدام السوشيال ميديا الأسعار المرتفعة الخياط الخياطة السوشيال ميديا المناطق الريفية المنتجات المستوردة تشجيع الصناعة محمد سليم محمد سليمان مصنع ملابس جاهزة مقاطعة المنتجات

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