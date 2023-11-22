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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبة الحديدية للاحتلال تعترض هدفًا مشبوهًا على الحدود مع لبنان

القبة الحديدية للاحتلال
القبة الحديدية للاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القبة الحديدية اعترضت جسمًا مشبوهًا فوق منطقة حانيتا على الحدود مع لبنان.

وأدى الحادث إلى إطلاق صفارات الإنذار والصواريخ والقذائف عقب الاعتراض.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، اعتراض طائرة إسرائيلية مسيرة فوق منطقة الجليل وغرب بحيرة طبريا.

وأوضح جيش الاحتلال أنه: "تم إطلاق الصاروخ الاعتراضي بطريقة خاضعة للرقابة وليس هناك خوف من وقوع حادث أمني"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأضاف جيش الاحتلال أنه تم اعترض إحدى طائراته بدون طيار فوق الجليل الأسفل، بعد أن تبين أنها تعاني من عطل فني.

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