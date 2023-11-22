بعد انتهاء التصفيات.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024

يتبقى 3 منتخبات من الدوري الأوروبي

تأكد صعود 20 منتخبا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024، بعدما أسدل الستار مساء الثلاثاء على التصفيات الرئيسية.

شارك 53 منتخبا في تصفيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، تم توزيعها على 10 مجموعات، 7 منها تضمنت 5 منتخبات، و3 تكونت من 6 منتخبات.



وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى نهائيات بطولة القارة العجوز، أي 20 منتخبا، انضمت إلى منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، بينما ستتأهل ثلاثة منتخبات من خلال مسابقة دوري الأمم الأوروبية (2022-2023)، لتكمل عقد المنتخبات الـ24 المشاركة في نهائيات "يورو 2024".

وأصبح منتخب كرواتيا آخر المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، عبر التصفيات الرئيسية، بفوزه على ضيفه الأرمني بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة الأخيرة للتصفيات.



وفي ما يلي الترتيب النهائي للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024":



1- إسبانيا

2- إسكتلندا

3- فرنسا

4- هولندا

5- انجلترا

6- ايطاليا

7- تركيا

8- كرواتيا

9- ألبانيا

10-التشيك

11- بلجيكا

12- النمسا

13- هنغاريا

14- صربيا

15- الدنمارك

16- سولفينيا

17- رومانيا

18- سويسرا

19- البرتغال

20- سلوفاكيا

