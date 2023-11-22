وسط نشر القناصة.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مدينة ومخيم طولكرم وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من جهتها الغربية، مرورًا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقًا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".

فيما حاول الفلسطينيون في طولكرم التصدي لقوات الاحتلال بسلسلة من العبوات الناسفة والرصاص لدى اقتحامها المخيم.