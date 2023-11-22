القومي لحقوق الإنسان يستقبل وزيرة التعاون الدولي القطرية

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وزيرة التعاون الدولي لدولة قطر د. لولوة الخاطر والوفد المرافق لها وتناولت المقابلة الوضع المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وانتهاكات حقوق الإنسان ومنها اعاقة جهود الإغاثة ووصول المساعدات.

وثمنت خطاب الجهود التي تبذلها كل من مصر وقطر لتوفير الحماية والإغاثة في مواجهة صعوبات جمة وأدانت التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين ومحاولة تغيير الخريطة السكانية ودفع السكان الي النزوح نحو الجنوب، وان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوفاء بحقوق كل مواطن يقع ضمن اختصاصها القضائي دون اي تمييز، إلا أن ما نشهده يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ويخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وأن غض الطرف عن هذه الانتهاكات، وعرقلة دخول منظمات الأمم المتحدة تؤكد ازدواجية المعايير في فرض الالتزام بإنفاذ حقوق الإنسان، مؤكدة ان التهجير القسري هو الذي فجر شرارة النزاع.حيث ذكرت الوزيرة القطرية ان سرديات ومغالطات إسرائيل بدأت تنكشف أمام العالم الغربي وأن الإعلام العربي لعب دوراُ هاما فى تفكيك تلك السرديات حيث أشارت إلى أن عدد من الدول على غرار بلجيكا وأسبانيا والنرويج اتخذت مواقف واضحة داعمة لفلسطين والفلسطينيين .

حضر اللقاء السفير طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة السفير خالد الحردان رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة ووفد رفيع المستوي من وزارة التعاون الدولي القطرية. ومن المجلس السفير د. محمود كارم نائب رئيس المجلس و السفير فهمي فايد أمين عام المجلس والسفير أحمد إسماعيل مستشار رئيسة المجلس.