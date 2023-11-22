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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلاف بين جانتس وسموتريتش بسبب المصادقة على صفقة الأسرى

صدى البلد

وقع اشتباك بين العضو في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس ووزير المالية بتسئليل سموتريتش خلال اجتماع حكومة الاحتلال للمصادقة على صفقة الأسرى ووقف النار المؤقت.

وحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أعرب سموتريتش عن "قلقه" من تمديد حركة حماس الهدنة إلى ما بعد ما تم الاتفاق عليه في الصفقة (المتوقع أن تكون 4 أو 5 أيام)، وأن تعلن العثور على المزيد من الأسرى (لدى أطراف أخرى)، في إشارة من سموتريتش أن المقاومة الفلسطينية ستكسب مزيدا من أيام الهدنة مقابل تسليمها مزيد الأسرى (غير عسكريين).

لكن جانتس غضب من الأمر، قائلًا إلى سموتريتش: "أي نوع من الأسئلة هذا؟ نحن نخبرك أن هذه هي الصفقة. ماذا؟.. تثقون بنا أقل من السينوار؟".

وعلى جانب آخر، تم انتقاد وزيري الثقافة ميكي زوهار والأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث تساءل جانتس عن سبب عقد حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف اجتماعا قبل اجتماع مجلس الوزراء، في ضوء إعلانهم أنهم سيعارضون الصفقة. 

ورد بن غفير قائلا: "لأن كل شيء هنا رأيناه من قبل في وسائل الإعلام، لذلك من الجيد جدا أننا عقدنا اجتماعا. نحن لسنا متحدين. هذا قرار يلحق الضرر بالأجيال التي ستظل تهاجمنا بشدة".

بيني جانتس سموتريتش اشتباك صفقة الاسري المقاومة الفلسطينية

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