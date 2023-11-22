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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بيتباع أون لاين|التموين تكشف تفاصيل أزمة السكر وأسبابها.. وهذا موعد انخفاض سعره

السكر
السكر

في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعارها في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر، سعت الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة، لتبشر المواطنين، وتوفرها بالأسواق في القريب العاجل.

السكر 

بيع السكر أون لاين

أكد الاعلامي شريف عامر، من خلال برنامجه يحدث في مصر، الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر، أن السكر يتم بيعه أون لاين عن طريق الشحن ووصل سعر الكيلو إلى 49 جنيهًا غير مصاريف الشحن.

 

سعر كيلو السكر

وذكر الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل أزمة السكر وأسبابها وموعد انخفاض سعر السكر، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من السكر يصل سنويًا لـ2.8 مليون طن، بينما الاستهلاك يصل لـ 3.2 مليون طن سنويًا، وبالتالي هناك فجوة تقدر بـ 400 ألف طن.

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سعر السكر الحر

وأوضح عشماوي، خلال حواره أمس مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن هناك 3 أسعار للسكر في السوق، السعر الأول للسكر في المنظومة التموينية الذي يتحصل عليه المواطن بسعر 12.60 جنيه للكيلو، والسعر الاستهلاكي 27 جنيها، والسعر الحر يصل إلى 45 و50 جنيها.

وأكد أن الحكومة تدخلت لتهدئة سعر السكر في السوق، منوهًا إلى أن السر في ارتفاع سعر كيلو السكر يرجع لأسباب كثيرة، بينها أننا في نهاية الموسم، الخاص بالقصب والبنجر، كما أن حجم الاستهلاك يرتفع قبل رمضان بـ3 أشهر نظرًا للإقبال على الشراء في ظل مخزونات الحلويات.

السكر 

متى ينخفض سعر السكر؟

وأضاف مساعد أول وزير التموين: "أتوقع أن سعر السكر سيشهد انخفاضات ملحوظة خلال أسبوع من الآن، على أن يتم الانخفاض بشكل تدريجي".

أسعار السكر

وشدد على أن الحكومة قادرة على فرض تسعيرة جبرية على السلع الاستراتيجية والأساسية والسلع التي تشهد تذبذبات كبيرة، ولكن حينما تكون المشكلة اقتصادية، فيجب علاجها بتدخل اقتصادي، وليس بتدخل غير اقتصادي، لافتًا إلى أنها ربما تستغرق بعض الوقت.

وأكد أن تحكيم أدوات اقتصادية واستخدام آليات اقتصادية قد تأخذ وقتًا ولكنها تضبط الأسواق.

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