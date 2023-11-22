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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات لمدة 6 ساعات.. كواليس اجتماع حكومة الاحتلال للموافقة على صفقة الأسرى

حكومة الاحتلال الإسرائيلي
حكومة الاحتلال الإسرائيلي

كشف مسؤول إسرائيلي، أن حكومة الاحتلال اجتمعت لمدة 6 ساعات قبل الموافقة على صفقة تبادل الرهائن مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وقال المسؤول في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن اجتماع حكومة الاحتلال بشأن صفقة الأسرى استمر حوالي 6 ساعات، وتراوحت المواضيع التي تم مناقشتها بين أخلاقيات الصفقة المقترحة وتداعياتها في ساحة المعركة.

وأضاف المسؤول: “كان اجتماع مجلس الوزراء متوترًا وحساسًا في بعض الأحيان، لكنه انتهى بموافقة الحكومة بأغلبية ساحقة على الصفقة”.

فيما قال مسؤول ملف الأسرى بإسرائيل غال هيرش، لشبكة "سي إن إن" إن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعرب في السابق عن مخاوفه بشأن الصفقة، انتهى به الأمر إلى دعمها.

وصوت شخصان فقط ضد الاتفاق، بما في ذلك وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

وأضاف هيرش، أنه أبلغ عائلات الرهائن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء أن الحكومة "ستبذل قصارى جهدها لإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم".

وأضاف أن الجدول الزمني لعبور الرهائن الأوائل إلى إسرائيل ما زال غير واضح.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وقال المكتب في بيانه إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.

ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.

وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح  50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

كما سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام ووقف حركة الطيران في (الشمال)  لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

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