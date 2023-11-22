أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل انخفاضا جديدا

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3177 جنيها للجرام.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2780 جنيها، بانخفاض نحو 5 جنيهات عن سعر أمس.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2383 جنيها للجرام.



أما سعر الجنيه الذهب فسجل 22.240 جنيها.