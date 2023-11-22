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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفيدة وشهية.. طريقة عمل بسكويت رقائق الشوفان

طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت رقائق الشوفان

تعتبر طريقة عمل بسكويت رقائق الشوفان هي مصدر جيد للغذاء؛ حيث تحتوي رقائق الشوفان على العديد من الفوائد، وتساعد على المحافظة على معدل الكوليسترول في الدم، بجانب احتوائه على أبرز المقومات الغذائية من البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بسكويت رقائق الشوفان، ويمكن تحضيره في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل بسكويت رقائق الشوفان

 

طريقة عمل بسكويت رقائق الشوفان

 

مقادير طريقة عمل بسكويت رقائق الشوفان :

80 جرام لفائف الشوفان

30 جرام خميرة

1 ملعقة صغيرة ملح

1\2 ملعقة صغيرة بايكينغ باودر

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

30 جرام صلصة شاتني(chutney)

 

طريقة عمل بسكويت رقائق الشوفان :

_ في معالج الطعام، يضاف لفائف الشوفان حتى تطحن.

_ تضاف الخميرة مع الملح والبايكنغ باودر، ونخلط المكونات كلها من جديد.

_ يضاف زيت الزيتون وصلصة الشاتني(chutney)، مع الإستمرارفي التقليب حتى تتحول إلى عجينة.

_ نفرد العجينة حتى يصل سمكها إلى نصف سنتيمتر. 

_ نقطع الرقائق بالشكل الذي تفضله بإستخدام قطاعة البسكويت.

_ نخبز العجينة في الفرن بعد تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية، لمدة تتراوح ما بين 14-16 دقيقة، حتى تصبح ذهبية اللون.

_ نخزنها في وعاء محكم بعد أن تبرد بسكويت رقائق الشوفان، ونقدمها في وجبات الإفطار.

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