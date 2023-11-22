عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فطين عبدالوهاب.. حارب تعدد الزوجات وتزوج 4 نساء| قصته كاملة

فطين عبد الوهاب
فطين عبد الوهاب

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية الكوميدية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حتى الآن.

بداية فطين عبد الوهاب

ولد المخرج فطين عبد الوهاب بمدينة دمياط في 22 نوفمبر عام 1913 وعمل في بداية حياته موظفا في إدارة الجوازات ثم ضابطا احتياطيا بالقوات المسلحة، ثم بدأ العمل الفني كملاحظ سيناريو ثم سرعان ما أصبح مخرجا مساعدا مع عدد من المخرجين البارزين مثل أحمد سالم ومحمود ذو الفقار.

كانت قناعاته أن المجتمع المصري لن يحقق أى نهضة إلا إذا استقامت أوضاع المرأة ونالت نصيبها من الحرية لذلك فمنذ بداية عمله في الاخراج السينمائي بفيلم (زوج الاربعة ) حارب فيه مشكلة تعدد الزوجات وطرح الحلول لاستقرار الحياة الاسرية.

فى عيد ميلادها.. عزة بهاء تزوجت من طليق نيللى.. واكتشفت خيانة زوجها يوم وفاته

بعد زواجها بأيام.. أول ظهور للفنانة بسمة داود وصور جديدة من زفافها

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يتفوق على الجميع ومحمد فراج نمبر 2

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

زيجات فطين عبد الوهاب

رغم محاربته لقضية تعدد الزوجات الا انه تزوج 4 مرات الاولي من الراقصة هاجر حمدي ثم الفنانة ليلي مراد ثم تحية كاريوكا والزيجة الرابعة كانت من خارج الوسط الفني وهي السيدة منيرة فتحي (شقيقة الفنانة نجلاء فتحي ) والتي تزوجها قبل رحيله بعام واحد عام 1971.


 وكانت الزيجة الاشهر والتي استمرت 11 عاما والذي تمثل اطول فترة زواج استمر فيها هي من الفنانة ليلي مراد حيث قدم لها مهرا عبارة عن 25 جنيها ذهب كما كان مؤخر الصداق لها 1000 جنيه حيث اسفرت تلك الزيجة عن انجاب ابنهما الوحيد زكي فطين عبد الوهاب والذي أصبح فنانا شهيرا ورحل منذ سنوات بسبب مرض السرطان.

عائلة فطين عبد الوهاب الفنية

يذكر أن  المخرج فطين عبد الوهاب هو الاخ الاصغر للفنان سراج منير حيث يصغره ب 10 سنوات كما أنه قام بكتابة السيناريو لـ 6 افلام اشهرهم نهارك سعيد من بطولة منير مراد وعبد السلام النابلسي كما قام باخراج 60 فيلما منهم ابن حميدو ونصف ساعة زواج  وعائلة زيزي والعتبة الخضراء و7 ايام في الجنة وآه من حواء و اشاعة حب ومراتي مدير عام وعفريت مراتي وأضواء المدينة وأرض النفاق.

الراحل فطين عبد الوهاب الراقصة هاجر حمدي الفنانة ليلى مراد الفنانة نجلاء فتحى المخرج فطين عبد الوهاب تحية كاريوكا ذكرى ميلاد فطين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|سعر الدولار في البنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السيسي يرحب بنجاح الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في التوصل لاتفاق هدنة وتبادل المحتجزين

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نتنياهو يكشف بندًا جديدًا من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

موضوعات متعلقة

فى عيد ميلادها.. عزة بهاء تزوجت من طليق نيللى.. واكتشفت خيانة زوجها يوم وفاته

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يتفوق على الجميع ومحمد فراج نمبر 2

بعد زواجها بأيام.. أول ظهور للفنانة بسمة داود وصور جديدة من زفافها

فى عيد ميلادها.. سر بكاء فيروز وزيارة الرئيس الفرنسى لها

فى ذكراها.. سر زواج ليلى مراد 3 مرات وطلاقها من أنور وجدى

هل أصيبت بالسرطان؟.. أول ظهور لـ نجوى إبراهيم بعد حالة من الجدل

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

شرط للحضور.. كيف جمع ابن عمرو أديب التبرعات لغزة فى حفل زفافه؟

ترشيحاتنا

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

إذلال.. عضو كنيست إسرائيلي يهاجم بشدة صفقة تبادل الأسرى مع حماس

الصين: لن يكون هناك سلام بالشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

الهند تقدم 2.5 مليون دولار لدعم الفلسطينيين

أكثر من 60 شهيدا.. قصف إسرائيلي عنيف بمخيم جباليا قبل تطبيق الهدنة

حالة قلق داخل اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطاء نرتكبها يوميا تضر بصحة القلب.. جمال شعبان يوضحها

رغم بلوغها 54 عامًا.. عارضة أزياء تشارك متابعيها سر جمالها

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

نشرة المرأة والصحة| زوجة تامر عاشور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ