فطين عبدالوهاب.. حارب تعدد الزوجات وتزوج 4 نساء| قصته كاملة

تحل اليوم ذكرى ميلاد المخرج الراحل فطين عبد الوهاب والذى قدم عديدا من الأعمال الفنية الكوميدية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى حتى الآن.

بداية فطين عبد الوهاب

ولد المخرج فطين عبد الوهاب بمدينة دمياط في 22 نوفمبر عام 1913 وعمل في بداية حياته موظفا في إدارة الجوازات ثم ضابطا احتياطيا بالقوات المسلحة، ثم بدأ العمل الفني كملاحظ سيناريو ثم سرعان ما أصبح مخرجا مساعدا مع عدد من المخرجين البارزين مثل أحمد سالم ومحمود ذو الفقار.

كانت قناعاته أن المجتمع المصري لن يحقق أى نهضة إلا إذا استقامت أوضاع المرأة ونالت نصيبها من الحرية لذلك فمنذ بداية عمله في الاخراج السينمائي بفيلم (زوج الاربعة ) حارب فيه مشكلة تعدد الزوجات وطرح الحلول لاستقرار الحياة الاسرية.

زيجات فطين عبد الوهاب

رغم محاربته لقضية تعدد الزوجات الا انه تزوج 4 مرات الاولي من الراقصة هاجر حمدي ثم الفنانة ليلي مراد ثم تحية كاريوكا والزيجة الرابعة كانت من خارج الوسط الفني وهي السيدة منيرة فتحي (شقيقة الفنانة نجلاء فتحي ) والتي تزوجها قبل رحيله بعام واحد عام 1971.



وكانت الزيجة الاشهر والتي استمرت 11 عاما والذي تمثل اطول فترة زواج استمر فيها هي من الفنانة ليلي مراد حيث قدم لها مهرا عبارة عن 25 جنيها ذهب كما كان مؤخر الصداق لها 1000 جنيه حيث اسفرت تلك الزيجة عن انجاب ابنهما الوحيد زكي فطين عبد الوهاب والذي أصبح فنانا شهيرا ورحل منذ سنوات بسبب مرض السرطان.

عائلة فطين عبد الوهاب الفنية

يذكر أن المخرج فطين عبد الوهاب هو الاخ الاصغر للفنان سراج منير حيث يصغره ب 10 سنوات كما أنه قام بكتابة السيناريو لـ 6 افلام اشهرهم نهارك سعيد من بطولة منير مراد وعبد السلام النابلسي كما قام باخراج 60 فيلما منهم ابن حميدو ونصف ساعة زواج وعائلة زيزي والعتبة الخضراء و7 ايام في الجنة وآه من حواء و اشاعة حب ومراتي مدير عام وعفريت مراتي وأضواء المدينة وأرض النفاق.