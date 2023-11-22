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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: طقس اليوم مشمس وفرص سقوط الأمطار منعدمة

الارصاد
الارصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تشهد استقرارا فى الأحوال الجوية منذ أمس على معظم محافظات الجمهورية، مستمر معنا اليوم فى معظم المحافظات، كما أن هناك إعتدال فى سرعات الرياح.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يؤثر علينا إمتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وتلاشي فرص سقوط أمطار، لافتة إلى أن اليوم لا يوجد أى فرص لسقوط الأمطار.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الاحوال الجوية سرعات الرياح

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