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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إذلال.. عضو كنيست إسرائيلي يهاجم بشدة صفقة تبادل الأسرى مع حماس

عضوة الكنيست الإسرائيلي
عضوة الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب

هاجمت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي جوتليب، اليوم الأربعاء، بشدة موافقة الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وفي تغريدة نشرتها على صفحتها على تويتر، كتبت عضوة الكنيست غوتليب: "يا له من عار. عار وطني"، وأشارت إلى أن أياً من وزراء الحكومة لم يطالب بتلقي إشارة عن حياة جميع الأسرى قبل التصويت.

وواصلت عضو الكنيست غوتليب هجومها على قرار الحكومة الاسرائيلية، قائلة: "لقد أذلوا شعبنا عند اندلاع الحرب، وهذا الاتفاق الذي لا يجمع جميع الاسرى هو إذلال آخر".

وتابعت: وافقتم على وقف إطلاق النار بدلاً من استمرار القصف الذي كان سيدفع حماس إلى استجداء وقف إطلاق النار! وفي هذه الأثناء، ستكون حماس فخورة وقوية".

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، فجر اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح  50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

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