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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: يجب أن تكون الهدنة خطوة لوقف كامل للحرب على غزة

صدى البلد

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، بالجهود التي أفضت للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة.

و اشادت بالجهود التي بذلتها دولة قطر و جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

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وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، على أهمية أن تكون هذه الهدنة خطوة تفضي إلى وقف كاملٍ للحرب على قطاع غزة، وأن تسهم في وقف التصعيد واستهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً.


وأكد على أهمية ضمان مساهمة الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع، وبما يلبي جميع الاحتياجات ويحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكناهم. ‏

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