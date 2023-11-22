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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الإعلان عن هدنة غزة.. وزير الخارجية الإيراني يبدأ جولة إقليمية من لبنان

وزير الخارجية الايراني
وزير الخارجية الايراني

بدأ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان،جولة إقليمية بعد الإعلان عن هدنة لمدة أربعة أيام بين إسرائيل وحماس، وفقا لما ذكرته وكالة نورنيوز التابعة لأعلى هيئة أمنية إيرانية يوم الأربعاء.


وذكرت الوكالة الايرانية أنه "تتماشى الزيارة مع الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف هجمات النظام الصهيوني على غزة، ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب المضطهد في غزة".

وأضافت أن أمير عبد اللهيان سيسافر إلى لبنان اليوم.

وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 رهينة محتجزين في غزة مقابل 150 فلسطينيا مسجونين في إسرائيل، ودخول المساعدات الإنسانية إلى الجيب المحاصر.

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