وصول مستشار الديوان الملكي السعودي للشئون الإنسانية لمطار العريش

بثت قناة القاهرة الإخبارية فيديو للحظة وصول الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة مستشار الديوان الملكي السعودي للشئون الإنسانية لمطار العريش.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بالتوصل إلى حلول شاملة للأزمات مع إسرائيل.

كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأوضح الرئيس، خلال منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يرحب بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.