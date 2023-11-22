حماس تكشف مصير الأسرى الروس بعد الهدنة مع إسرائيل

كشفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، مصير الأسرى الروس لديها في قطاع غزة، وقالت إنها تخطط لإطلاق سراح السيدتين الروسيتين اللتين أسرتهما في هجوم 7 أكتوبر الماضي، فور دخول الهدنة مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وأضاف مسئول العلاقات الدولية لحركة حماس باسم نعيم، في تصريحات وكالة "نوفوستي"، أن قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من قطاع غزة يتم إعدادها بمشاركة الحركة والوسطاء الدوليين مصر والولايات المتحدة.

وأكد نعيم، بحسب الوكالة الروسية، أن السيدتين الروسيتين ستكونان من بين الأسرى الأوائل الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأعلنت حماس، اليوم الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود مصرية قطرية حثيثة مقدرة.

وأوضحت حماس، في بيان لها، أنه بموجب الاتفاق، سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع مناطق قطاع غزة.

وأضافت حماس، أنه بموجب الاتفاق سيتم تكثيف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال الإسرائيلي من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من شعبنا في سجون الاحتلال.

وتابعت: "كما سيتم ضمان حرية حركة الأشخاص وعدم التعرض لهم، وخاصة على شارع صلاح الدين، بحيث يمكن التنقل من شمال القطاع إلى جنوبه".

ولفتت حركة حماس في بيانها، إلى أنه بموجب الاتفاق أيضا سيتم وقف حركة الطيران في الجنوب على مدار 4 أيام وفي الشمال لمدة 6 ساعات يوميا.