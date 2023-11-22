حالته حرجة.. خالد مرتجي يدعو للعامري فاروق

شارك خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، الدعاء، للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب: “‏اللهم إنّا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي عبدك العامري فاروق وتمدّه بالصحّة والعافية، وأن ترده الينا سالم غانم معافا من كل سوء فإنه لا ملجا ولا منجا منك إلا اليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير”.

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف هشام العامري عضو مجلس إدارة الأهلي سابقًا، وشقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الحالي، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الذي تعرض لوعكة مفاجئة الأسبوع قبل الماضي، تسببت في دخوله العناية المركزة.

ونشر هشام، صورة له برفقة العامري فاروق، معلقا: "في عيد ميلادي، أدعو لأخويا العامري فاروق يرجعلي بالسلامة".

وعن تطورات الحالية الصحية للعامري فاروق، أوضح: "مازال في غيبوبة والحالة حرجة جداً".

مكان علاج العامري فاروق

يشار إلى أن العامري موجود في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في 6 أكتوبر، ويباشر طاقم طبي حالته على مدار الساعة أملا في التحسن.

وخضع العامري فاروق إلى 8 عمليات جراحية الأسبوع الماضي، بالتنسيق والمتابعة مع أحد الأطباء في أوروبا، لمتابعة حالته، في ظل صعوبة سفره إلى الخارج في الوقت الراهن.

ويحرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد في المستشفى بشكل يومي من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لنائب رئيس النادي.