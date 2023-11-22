عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالته حرجة.. خالد مرتجي يدعو للعامري فاروق

صدى البلد

شارك خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، الدعاء، للعامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.  

وكتب: “‏اللهم إنّا نسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي عبدك العامري فاروق وتمدّه بالصحّة والعافية، وأن ترده الينا سالم غانم معافا من كل سوء فإنه لا ملجا ولا منجا منك إلا اليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير”. 

تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

كشف هشام العامري عضو مجلس إدارة الأهلي سابقًا، وشقيق العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الحالي، تطورات الحالة الصحية لشقيقه الذي تعرض لوعكة مفاجئة الأسبوع قبل الماضي، تسببت في دخوله العناية المركزة.

 

ونشر هشام، صورة له برفقة العامري فاروق، معلقا: "في عيد ميلادي، أدعو لأخويا العامري فاروق يرجعلي بالسلامة".

وعن تطورات الحالية الصحية للعامري فاروق، أوضح: "مازال في غيبوبة والحالة حرجة جداً".

مكان علاج العامري فاروق

يشار إلى أن العامري موجود في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى في 6 أكتوبر، ويباشر طاقم طبي حالته على مدار الساعة أملا في التحسن.

وخضع العامري فاروق إلى 8 عمليات جراحية الأسبوع الماضي، بالتنسيق والمتابعة مع أحد الأطباء في أوروبا، لمتابعة حالته، في ظل صعوبة سفره إلى الخارج في الوقت الراهن.

ويحرص أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد في المستشفى بشكل يومي من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لنائب رئيس النادي.

الأهلى إدارة النادي الأهلي الحالة الصحية للعامري فاروق العامري فاروق النادي الأهلي تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

ترشيحاتنا

"بوليتيكو": مخاوف أمريكية من عواقب خطيرة للهدنة بين حماس وإسرائيل

تشييع جثمان والد خالد جلال نجم الزمالك الأسبق من السيدة نفيسة| فيديو وصور

بالتزامن مع زيارة وفد حماس.. إسرائيل تقصف مواقع جنوب لبنان

حاميها حراميها .. مفاجأة فى واقعة سرقة سيارة نقل أموال ببنها

أردوغان: سأذهب إلى مصر قريبا

نجم الأهلي السابق: كولر مطالب بمراجعة حساباته.. ومواجهة الاتحاد بكأس العالم مقلقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب رواية أبو الهول| منى الشاذلي تستضيف الكاتب أحمد مراد.. غدا

نيولوك ولا عمليات تجميل؟| شاهد.. بدرية طلبة تثير الجدل في أحدث ظهور

لحظة تشييع جثمان شقيق شريف رمزي من مسجد الشرطة.. صور

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ