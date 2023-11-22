تحذير خطير.. نداء عاجل من جيش الاحتلال إلى سكان جباليا وحي الشجاعية بالإخلاء فورا

يحث جيش الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في مدينة جباليا وحي الشجاعية في غزة، وكلاهما في شمال القطاع، على التحرك جنوبا خلال الممر الإنساني اليومي المفتوح حتى الساعة 4 مساء اليوم.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل"، يزعم جيش الاحتلال أنه يقترب أكثر فأكثر إلى معقل حماس في جباليا ومن المرجح أن يدخل الشجاعية بعد ذلك؛ مشيرا إلى أن التوقف التكتيكي اليوم سيكون في أحياء جورة اللوت وبطن السمين في خان يونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس"، "الى سكان مدينة غزة وبالاخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية نحثكم على ضرورة اخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة (16:00) مساء للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية. نحثكم على الاخلاء بشكل عاجل لان بقائكم هناك خطير".

وأضاف: "سنقوم بتعليق تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية نهار اليوم، وتحديداً بين العاشرة صباحاً (10:00) والثانية بعد الظهر (14:00) لأغراض إنسانية في منطقة حيي جورة اللوت وبطن السمين في خان يونس.

وادعى أن "حماس فقدت سيطرتها على منطقة شمال القطاع وتحاول منعكم من الانتقال جنوبًا وحماية أنفسكم فإذا اعترض طريقكم تواصلوا معنا عبر الرسائل النصية على الرقم

+97250-341-0322

أو على حساب التلغرام @gaza_saver".

واختتم: "نحثّكم على اغتنام الفسحة الزمنية والانتقال جنوباً!".



وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وقال المكتب في بيانه إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.



ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.



وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

كما سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام ووقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.