إسرائيل تحذر مجلس الأمن من "حرب إقليمية" بسبب حزب الله

قالت القناة الـ12 العبرية، إن وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحذر فيها من احتمال نشوب "حرب إقليمية" بسبب الوضع في جنوب لبنان.

وووفقا للقناة العبرية ، فقد طالب كوهين بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل، وقيام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بمنع أي تواجد عسكري غير شرعي جنوب نهر الليطاني.

وكتب كوهين: "من أجل مصلحة الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد - يجب أن تتبنى المناقشة القادمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهجا مختلفا تماما لإنهاء الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله وغيره من المنظمات الإرهابية على الحدود".

وينص قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية عام 2006، على عدم السماح لحزب الله بالعمل في جنوب لبنان وضرورة جعل منطقة جنوب لبنان بأكملها خالية من أي وجود مسلح وأسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية.

وتتمثل مهمة "اليونيفيل"، التي تعمل كحاجز عازل بين لبنان وإسرائيل في منطقة الحدود، في تنفيذ قرار 1701.