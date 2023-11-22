إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بإنهاء وجود "حزب الله" في جنوب لبنان

وجه وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحذيرا بشأن احتمال نشوب حرب بسبب الوضع في جنوب لبنان.



وقال الوزير الإسرائيلي في رسالة غير عادية من أنه إذا لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل واستمر وجود حزب الله على الحدود، وإذا لم تستخدم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان جميع قدراتها لمنع أي تواجد عسكري غير شرعي جنوب نهر الليطاني، فإنه يمكن أن تندلع حرب، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وكتب كوهين: "من أجل مصلحة الاستقرار الإقليمي ومنع المزيد من التصعيد - يجب أن تتبنى المناقشة القادمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نهجا مختلفا تماما لإنهاء الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها حزب الله وغيره من المنظمات الإرهابية على الحدود".