التقديم بدأ.. طرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام بمقدم 10% وتقسيط حتى 15 سنة

طرح الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالأمس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، عدد 52 شقة سكنية بنظام التخصيص، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024 كاملة المرافق، بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان.

شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- طرح عدد 52 شقة.

2- الطرح بنظام التخصيص.

3- الشقق جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024.

4- كاملة المرافق.

5- بأسعار تنافسية.

6- تيسيرات كبيرة في السداد.

7- الوحدات نصف تشطيب.

8- تقع الشقق بالبلوك رقم 21 بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكني الجديد -أطلس - حلوان.

كراسة شروط شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- تطلب كراسة الشروط من مقر الجهاز بحلوان نظير مبلغ 351 جنيهًا.

2- تتم المعاينة يوميا عدا يوم الجمعة بالمجتمع السكنى الجديد حلوان - أطلس - المشروع الأمريكي.

3- تم تخصيص أرقام التليفونات التالية للاستفسارات: ۲٨١٧٨٣٦٩ - ٠١٢٨٦۰۷۹۷۳۰ - ٠١٠٩٢٥٣٥٣٦٣



موعد حجز شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- سيبدأ حجز الشقق اليوم 21 نوفمبر الجاري.

مساحات شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- تتراوح مساحات الشقق بين 67 و96 مترًا.

أسعار شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة في حلوان

1- يتراوح سعر المتر بين 7475 و7549 جنيهًا.

2- سعر الشقة مساحة 90 مترًا، 686 ألف جنيه.

3- سعر الشقة مساحة 67 مترًا، 507 آلاف جنيه.

أنظمة السداد شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

1- سداد 10% جدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية.

2- تتراوح قيمة جدية الحجز بين 50 و65 ألف جنيه (10%)

3- يتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز.

4- يتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

5- يتم سداد باقي سعر الشقة (50%) المتبقية على أقساط شهرية على 5 أو 10 أو 15 سنة، وفقاً لإمكانيات ورغبة العميل.

6- يتم دفع فائدة 7% على باقي سعر الشقة.

7- يتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.