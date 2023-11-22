لمساندة فريق السلة.. أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدًا

قررت إدارة النادي الأهلي توفير أوتوبيسات مجانية؛ لنقل الجماهير إلى الإسكندرية، غدًا الخميس؛ لمساندة الفريق الأول لكرة السلة رجال، في مباراة إياب نصف نهائي دوري المرتبط، أمام الاتحاد السكندري .

يبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، من الواحدة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت، سواء في أثناء السفر أو خلال المباراة.

ويحتاج الأهلي إلى مساندة ومؤازرة جماهيره؛ لتعويض خسارة مباراة الذهابالأهلي التي انتهت بهزيمته61-75.