نجم الأهلي السابق: كولر مطالب بمراجعة حساباته.. ومواجهة الاتحاد بكأس العالم مقلقة

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية مقلقة لأي فريق سعودي، مشيرا إلى أن فريق الاتحاد يضم لاعبين مميزين على رأسهم رومارينيو، بخلاف الصفقات الآخرى وعلى رأسها كريم بنزيما أحسن لاعب في العالم.

وقال عبد الجليل ، في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "نونو سانتو فاز مع الاتحاد بالدوري، والتعثرات بسبب كثرة الصفقات ورحيل بعض الأسماء، وتغيير طريقة اللعب كان يتطلب مزيد من الوقت، وأي مدرب يفرض طريقة لعبه لكن الأمور تختلف في وجود نجوم كبيرة مثلما حدث مع الاتحاد بعد اعتراض كريم بنزيما على المدرب".

وأضاف: "مارسيل كولر مطالب بمراجعة حساباته فنيًا خلال الفترة المقبلة ، خصوصا في كثرة التدوير، بالنسبة للاعبين لابد أن يكون لديهم طموح الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، وتخطى اتحاد جدة أو فلومينيسي البرازيلي، وحالة اللاعبين سترجح كفته لو كانوا في قمة مستواهم، ولكن فرص الأهلي دائمًا تكون مساوية للمنافسين، والتركيز سيكون سلاح الفريق الأحمر من أجل تحقيق نتائج جيدة".

وتابع: "الحديث عن رحيل 6 لاعبين في يناير لم يعجبني، صلاح محسن لم يتألق مع الأهلي مسبقا وكان من الافضل عدم عودته من جديد، وتم التعاقد مع خالد عبدالفتاح من سموحة رغم وجود أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيمن، والأهلي دائمًا لديه طبيعة خاصة في ظل الضغوط الكبيرة في المباريات، وضرورة تحقيق الانتصارات في أي مباراة ، وهي أمور تختلف في أندية آخرى التي قد ترضى بالتعادل فقط".

وزاد: "ضم عمر كمال عبدالواحد لصفوف الأهلي في وجود 3 لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيمن أمر غريب، بالإضافة إلى أن الأهلي قام بضم موديست وبعدها يسعى للتخلص منه، ولكن رضا سليم من الواضح أنه لاعب جيد، ويجب أن يتم مناقشة أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل في اجتماع بين لجنة التخطيط وكولر".

وأكمل: "فورمة اللاعب تأتي من استمراره بشكل أساسي لخمس مباريات متتاليية في اللعب أساسيا، لذلك عندما قام كولر بتثبيت التشكيل في الموسم الماضي ظهرت عناصر الفريق بشكل طيب، ومع دخول رضا سليم وإمام عاشور كان المفترض أن يتطور الأداء بشكل أفضل، ولكن التدوير المبالغ فيه أضر بالفريق في المباريات الماضية".

وأشار إلى أن هناك بعض اللاعبين أصبحوا مؤثرين في صفوف الأهلي من بينهم الشناوي وعبدالمنعم ومعلول وتاو والشحات، وابتعادهم عن مستواهم أصبح يؤثر في الأداء بشكل واضح. مؤكدا أن مانويل جوزيه نجح بشكل كبير مع الأهلي على مدار سنوات لأنه كان دائم تجديد الدوافع بالنسبة للاعبين. كما أصبحت هناك اعتراضات واضحة من جانب بعض اللاعبين حال استبدالهم في المباريات، ويجب أن تكون العلاقة بين اللاعب والمدرب فيها بعض الخوف من جانب أي لاعب.

وأضاف: "كولر يكثر من التدوير بين اللاعبين مثلما تفعل المدربين في قطاعات الناشئين، عندما يكون لديهم 25 لاعب ويريدون إشراكهم في المباريات، قد يكون ثقة زائدة من جانب مدرب الاهلي، وهو أمر يجب علاجه في المرحلة المقبلة وقبل مونديال الأندية".

وتابع: "الأهلي لو في حالته الفنية الجيدة سيفوز على ميدياما الغاني بهدفين أو ثلاثة أهداف، وملعب السلام ليس سيئا، ولا يوجد مبرر لعدم تقديم مستوى جيد.. وهو استاد كبير ولكن هناك (دلع) في بعض الأوقات، وسبق واحتضن عدة بطولات دولية كبرى، ولا يجب إعطاء مبررات للاعبين بأن الملعب ضيق ويخرج للحديث عنها بعد المباراة".

وأتم: "موديست تم التعاقد معه بمبلغ كبير، والأهلي لن يكون في حاجة لوجوده بعد مونديال الأندية، ولا يجب أن يُعاند كولر في هذا الأمر".