بسبب انقطاع الكهرباء.. استشهاد ثلاثة أطفال مبتسرين بمستشفى كمال عدوان في غزة

استُشهد ثلاثة أطفال خدج في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، اليوم الاربعاء، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء الناتج عن نفاذ الوقود، وعدم القدرة على تشغيل محطة الأكسجين، لترتفع حصيلة شهداء الأطفال الخدج الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى سبعة أطفال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

كان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن اليوم الأربعاء، بدء إجلاء المرضى المتبقين في مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأوضحت خدمة الإنقاذ أن 14 سيارة إسعاف وصلت إلى المستشفى اليوم، وتم تنسيق الإجلاء مع الأمم المتحدة والمجموعة الطبية لأطباء بلا حدود، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”

كان جيش الاحتلال طالب بإخلاء المستشفى لأسابيع منذ أن سيطرت قواته على المركز الطبي، حيث يزعم أن حماس لديها مركز قيادة هناك، وكانت تستخدم المشفى كقاعدة لعملياتها العسكرية.