الجارديان: هدنة حماس تزيد من مطالب نتنياهو بالتنحي وانتصار تكتيكي للسنوار وحماس

سلط مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء، عن الضغوط التي يواجها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، في الوقت الذي توصلت فيه حكومته إلي اتفاق هدنة في غزة وإطلاق سراح بعض الأسرى مع حركة حماس.

وقالت الجارديان ، إن هذا الاتفاق يعكس تغيراً في توجه نتنياهو، الذي تبنى موقفاً متشدداً، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان مصراً منذ البداية على أن الهدف الأسمى لإسرائيل يجب أن يكون القضاء على حماس كقوة عسكرية وسياسية في غزة لأن ذلك يتوقف عليه نجاح مستقبله السياسي.

لكن نتنياهو وحكومة الحرب، التي تضم وزير الدفاع المتشدد يوآف جالانت، يتعرضان لضغوط شديدة لبذل المزيد من الجهد من جانب عائلات الاسرى الذيت يتهمون نتنياهو بالتعامل مع أحبائهم كمسألة ثانوية.

وأشارت الجارديان ، إلي مقال نشر في صحيفة هآرتس العبرية حملت فيه جالانت والجيش الإسرائيلي مسئولية "الفشل الذريع في 7 أكتوبر الماضي"، موضحة أن تصحيح الخطأ لا ينتهي باحتلال الأراضي وقتل مقاتلي حماس.

وبحسب ما ورد، فإن مجلس الحرب منقسم حول هذه القضية منذ أسابيع، مع اقتناع المتشددين، بما في ذلك نتنياهو، بأن الضغط العسكري المستمر هو أفضل وسيلة لإضعاف حماس وإقناع زعيمها في غزة، يحيى السنوار، بإطلاق سراح الأسرى.

وأكدت الجارديان، أن نتنياهو وحزبه الليكود فقدو ثقة معظم الناخبين، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنهم سيخسرون الانتخابات إذا أجريت الآن.

ووصفت الصحيفة البريطانية أن تغير موقف نتنياهو مؤشر آخر على أن حكمه الخاطئ وأنه ينبغي استبداله كرئيس للوزراء ويطالب يائير لابيد، زعيم المعارضة الرئيسي، نتنياهو بالفعل بالتنحي.

وتزايد الضغط الأمريكي على نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، حيث واجه الرئيس جو بايدن قلقًا متزايدًا بين مؤيدي الحزب الديمقراطي، والجمهور الأمريكي بشكل عام، بشأن الخسائر المدنية في غزة. وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن معظم الأمريكيين يفضلون وقف إطلاق النار.

وألمحت الجارديان أن السنوار ربما سيقدم صفقة باعتبارها نصرًا تكتيكيًا وتصورًا أن بالرغم من التفاوت الهائل في القوات العسكرية، فإن حماس أجبرت الجانب الإسرائيلي على التنازلات.

وعلى نفس القدر من الأهمية بالنسبة له، فإن التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يثبت أن حماس نجت من الهجوم الإسرائيلي الأولي، وأنها لا تزال تتمتع بأسنانها، كما يتبين من الهجمات الصاروخية المستمرة على الأراضي المحتلة.