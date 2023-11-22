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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة: الهدنة الإنسانية في غزة تعكس نجاح القيادة السياسية برئاسة السيسي

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بنجاح الجهود المصرية من أجل التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت فى قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام ، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأكدت متى فى بيان صحفى له  أن هذا الاتفاق يعكس نجاح القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس السيسى فى التوصل مع إسرائيل لإبرام هذه الهدنة الإنسانية وصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل من أجل حقن دماء الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة ، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تستجيب إسرائيل لهذا الإتفاق سريعا.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذه الهدنة الإنسانية تأخرت كثيرا ، وكان يجب أن يتم إبرامها منذ وقت طويل بعد إرتكاب إسرائيل للعديد من المجازر الوحشية ضد المدنيين الأبرياء والمستشفيات والمدارس فى قطاع غزة ، مشيرة إلى أن الوساطة المصرية جعلت مصر محط أنظار العالم لأن الجميع كان ينتظر مدى قوة مصر للتوصل إلى هذه الهدنة الإنسانية ، ولذلك فإن مصر كان لها دور ريادى فى إعلان هذه الهدنة الإنسانية فى غزة.

واختتمت: أتوقع أنه سيكون هناك تكاتف عربى مع مصر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فى ظل التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت وإعلان الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل ، وذلك لإفساد المخطط الإسرائيلى لتهجير أهالى غزة إلى سيناء.

وقف إطلاق النار قطاع غزة هدنة انسانية حركة حماس إسرائيل

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