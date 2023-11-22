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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 17 ألف طن بضائع و625 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 625 شاحنة و 76 سيارة حيث شملت حركة الواردات 11000 طن بضائع ، و376 شاحنة و62 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 249 شاحنة و 14 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما شهد الميناء بأمس استقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة  وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1474 طن بضائع و 230 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال  السفينة LOTUS وعلي متنها 5500 طن ردة قادمة من اليمن  .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكب بموانئها .
 

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