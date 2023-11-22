تداول 17 ألف طن بضائع و625 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي، أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 625 شاحنة و 76 سيارة حيث شملت حركة الواردات 11000 طن بضائع ، و376 شاحنة و62 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 249 شاحنة و 14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية بينما شهد الميناء بأمس استقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1474 طن بضائع و 230 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة LOTUS وعلي متنها 5500 طن ردة قادمة من اليمن .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكب بموانئها .

