اللجنة النقابية للعاملين بالنصر للأسمدة بالسويس تنظم مؤتمرا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس والعاملين بالشركة، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة بقاعة نادي السماد بحضور المهندس حمدي جابر، العضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، والنائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس وأمين مستقبل وطن بالسويس، والنائب حافظ شوشة، عضو مجلس الشيوخ، والنائب سيد عبده، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسين عبد الحي، رئيس مجلس إدارة شركة الزجاج الدوائي.



في البداية، رحب المهندس حمدى جابر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالحضور، ودعا العاملين لتأييد ومبايعة الرئيس السيسي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تحيط بالوطن.

واستعرض المؤتمر الجماهيري الذي ـقيم في صالة نادي النصر للأسمدة بالسويس إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنوات السابقة، خاصة في دعم الشباب بمختلف النواحي السياسية والتقنية والاجتماعية من خلال عرض فيديو مختصر عن أبرز هذه الإنجازات والمبادرات والتى كان أبرزها مبادرة رواد 2030.

كما عقد مؤتمر الشباب وانطلاق حوار موسع في 2016، الذى كان نواة لمنتدى شباب العالم الذى عقد ليمد جسرا هاما بين الشباب والدولة وتأهيلهم للعمل السياسي ودمجهم في المؤسسات.

وقال النائب أحمد خشانة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس، إن شركة السماد تعرضت لأزمات كثيرة وخسائر كبيرة وبفضل الله وإخلاص المهندس حمدى جابر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، والعاملين نجحت الشركة وتحولت خسائرها لأرباح وأصبحت الشركة منارة كبيرة في تصنيع الأسمدة في جمهورية مصر العربية.

وأكد أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 كحق دستوري أصيل يكفله القانون وواجب وطني علي كل المصريين داخل وخارج البلاد رداً للجميل ولاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وجني ثمار المشروعات القومية الكبري التي تحققت على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى وضرورى.

وقال الدكتور سيد عبده، عضو مجلس الشيوخ والصناعات الكيماوية، إنه في ظل الظروف الراهنة والمحنة الصعبة لا يوجد قائد قادر على سير سفينة الوطن سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الشباب حصلوا على مساحة كبيرة في الحياة السياسية نتيجة حرص واهتمام الرئيس بملف الشباب وتمكينهم بشكل ملموس على أرض الواقع.

بينما قال النائب حافظ شوشة، عضو مجلس الشيوخ، خلال المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي: “طوال حياتي لم أر رئيسًا يجري حوارًا مفتوحًا مع الشباب قائم على الشفافية والمصارحة سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى نجح من خلال مبادرات عديدة في دمج الكوادر الشبابية في المؤسسات التنفيذية”.

وأضاف أن “دعم العمال للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يأتي من قناعتنا الكاملة بأنه هو الأجدر لتلك المرحلة، وأنه القادر على العبور بنا إلى بر الأمان في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وأيضا الحفاظ على الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات ماضية شملت جميع ربوع الوطن في وقت وظروف كادت تكون الأصعب في تاريخ مصر”.

وأوضح النائب حافظ شوشة أن المشاركة في العملية الانتخابية تضع مصر ضمن صفوف الدول الكبرى، وأن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز وضعها الداخلي.

ولفت إلى أن خروج المواطنين أمام اللجان الانتخابية مشهد وحدث يراه العالم بالكامل ويعطي انطباعا في نفوسهم عن الصورة الحضارية للمصريين، ما يعد نجاحا على المستوى الداخلي والخارجي مشيرا إلى أن العالم يراهن على وعي الشعب المصري تجاه هذا الاستحقاق الهام في تلك المرحلة الراهنة من عمر الوطن.

فيما قال محمود شوقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية: “نعلن مشاركتنا في تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك جاء انطلاقا من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتقنا جميعا كمسئولين وممثلين للشعب والعمال، وندرك جيدا خطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تمر بها مصرنا والعالم من أزمة اقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة على مدار الـ 10 سنوات الماضية في جميع قطاعات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ توليه المسئولية”.

وأضاف: “نعلن التاييد والدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات، وندعو جميع أطياف الشعب المصري المحب لوطنه وقيادتة السياسية لتأييد الرئيس لاستكمال مسيرة العمل والتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030”.

وأكد أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس السيسى وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم إستكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة وتوفير حياة كريمة للمصريين ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف فئاته ومستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".

