أفاد المرصد السوري، اليوم الأربعاء، دوي انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن ضربات إسرائيلية جديدة.

وقالت العربية أن :"غارات إسرائيلية على مواقع في دمشق وإطلاق صواريخ اعتراض سورية".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا بالأسلحة المناسبة.

وذكرت المقاومة في بيان لها أن ذلك جاء رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة حيث تم إصابة الأهداف بشكل مباشر.

وكان البنتاغون أعلن في وقت سابق تعرّض القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة.