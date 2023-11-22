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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ما لا تعرفه عن مبادرة إيد بإيد من البنك الزراعي.. خدمات

صدى البلد

يستمر البنك الزراعي المصري في تنفيذ مبادرته الوطنية المعروفة بـ "إيد بإيد لمستقبل الوطن"، والتي تهدف إلى دعم الأسر ذات الاحتياجات الخاصة في جميع محافظات مصر. 

وتشمل المبادرة مجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف فئات مختلفة من المجتمع، مثل دعم رواد الأعمال والشباب، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعليم والتدريب المهني، وتوفير الدعم للأسر ذات الاحتياجات الخاصة.

وتعكس مبادرة "إيد بإيد لمستقبل الوطن" التزام البنك الزراعي المصري بدعم التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي في مصر. ومن خلال التعاون مع الجهات المحلية والوطنية، يسعى البنك لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام في حياة المواطنين وتعزيز فرصهم الاقتصادية والاجتماعية.

وتستمر مبادرة "إيد بإيد لمستقبل الوطن" في توسيع نطاقها وتنفيذها في محافظات مختلفة في مصر، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع المصري بأكمله.

ونظم البنك مؤخرًا حدثًا جماهيريًا في بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأستاذ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

في هذا الحدث، تم توزيع أجهزة كهربائية لتسهيل عملية زواج الشباب والفتيات من الأسر ذات الاحتياجات الخاصة في المحافظة. 

كما تم توزيع قسائم شراء للمواد الغذائية لآلاف الأسر في مدن وأحياء بورسعيد، وذلك بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية في المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب.

حضر الحدث الأستاذ سامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والنائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من قادة ورؤساء القطاعات في البنك والنواب والقادة التنفيذيين والشعبيين في بورسعيد.

وفي كلمته خلال الحدث، أكد الأستاذ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، التزام البنك بمواصلة جهوده في تنفيذ مبادرته الوطنية في جميع محافظات البلاد، معربًا عن تأكيده على رغبة البنك في دعم جميع المواطنين في مصر وتخفيف العبء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدور البنك الزراعي المصري ومسئوليته المجتمعية تجاه الأسر ذات الاحتياجات الخاصة، مشيدًا بالمساعدات العينية والنقدية التي يقدمها البنك لتلك الأسر ودوره في توفير البرامج التمويلية اللازمة لتحسين مستوى دخلهم وتعزيز فرصهم الاقتصادية. كما أعرب عن تقديره للتعاون بين البنك والجهات المعنية في المحافظة لتنفيذ هذه المبادرة.

تأتي مبادرة "إيد بإيد لمستقبل الوطن" كجزء من جهود البنك الزراعي المصري في تعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في رفاهية المجتمع.

 

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