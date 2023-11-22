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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انجح علاقة كروية مهددة بالفشل| أزمة بين ميسي وزوجته.. فهل اقترب الطلاق؟!

صور ارشيفية
صور ارشيفية

في تطور غير متوقع، كشف الصحفي الأرجنتيني غونزالو فاسكيز عن أزمة حقيقية يعيشها نجم كرة القدم العالمي، ليونيل ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مؤخرًا وزوجته أنتونيلا روكوزو . 

ويبدو أن عالم الشهرة والنجومية ليس بريئا من التحديات، حيث تواجه الأزواج الناجحون أيضًا. وهذا يسلط الضوء على جانب آخر من حياة النجوم وكيف يتعاملون مع تلك الضغوطات رغم نجاحهم وشهرتهم.

التفاصيل الصادمة

ووفقًا لما أفصح عنه فاسكيز، يواجه ميسي وأنتونيلا أزمة حقيقية، تهدد علاقتهما الزوجية وتنذر بوقوع الطلاق. يُشير الصحافي إلى أن الزوجين، الذين يعيشان معًا منذ طفولتهما ويمتلكان ثلاثة أطفال، يواجهان مشاكل قد تكون حاسمة في مستقبل زواجهما.
 

ميسي كرة القدم أزمة حقيقية أفضل لاعب زوجته الازواج النجوم

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