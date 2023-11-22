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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تشهد انخفاضا.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أنخفاض أسعار الذهب.. يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير من المواطنين، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول ، ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى مستويات قياسية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب الآن، يقدمها موقع "صدى البلد"،اليوم الأربعاء 22-11 -2023، من خلال نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب،  لمتابعة عمليات البيع والشراء لحركة الذهب بمصر.

سعر الذهب اليوم الاربعاء 22-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 98,454 شراء 99,165 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,160 شراء 22,320 جنيه.
الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571 جنيه.
 

الذهب 

 

سعر الذهب أمس الثلاثاء 21-11-2023

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 3,177 شراء 3,200 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,912 شراء 2,933 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,780 شراء 2,800 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,383 شراء 2,400 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,853 شراء 1,867 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,589 شراء 1,600 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 98,809 شراء 99,520 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 22,240 شراء 22,400 جنيه.
الكيلو بيع 3,177,143 شراء 3,200,000 جنيه.
 

الذهب 

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

ويتم حساب المصنعية من نحو 35 جنيها فيما فوق، وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط، ويبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد، فيما قد يتراوح بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية سبائك الذهب، فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات.

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