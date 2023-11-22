نظام غذائي من "هي وبس" لإنقاص الوزن.. بدون دايت

الكثير من السيدات يبحثن عن نظام غذائي صحي ومتكامل لإنقاص الوزن بدون حرمان وهو حلم كل فتاة وسيدة تبحث عن نظام صحي ومتكامل لإنقاص الوزن، لتصل إلى الجسم المثالي دون أن يتأثر الجسم، أو يشعر بالهبوط خلال تطبيقه..لذلك قدمت الإعلامية رضوى الشربيني كل الطرق المتاحة للدايت بشكل صحي دون حرمان، في برنامجها “هي وبس” مع الدكتور محمد شحاتة، أخصائي التغذية العلاجية، لإنقاص الوزن 20 كيلوجرامًا في 8 أسابيع فقط.



طريقة لتخسيس 20 كيلو في 8 أسابيع:

نصح الدكتور محمد شحاتة، متابعي «هي وبس»، باتباع نظام دايت طبيعي دون حرمان، يحتوي على كل العناصر الغذائية بين البروتين والنشويات والسكريات، والألبان والخضراوات، حتى يحافظ الجسم على مستويات حرقه.

– نعتمد في وجبة الفطار على جبنة أو بيض أو فول بدون زيت، أو شوفان مع خضراوات، مع وش رغيف عيش بلدي أسمر وفقا للحاجة.

– وجبة الغداء تقوم على اللحم أو الدجاج أو السمك، أو التونة أو الشيش أو البانيه المشوي، مع الخضراوات، وكمية قليلة من النشويات حسب الحاجة.

– العشاء يعمتد على الخضراوات بأنواعها، أو البيض المسلوق أو الزبادي اللايت أو الفاكهة.

أطعمة ممنوعه تناولها خلال إتباع الدايت:

كافة الأطعمة المقلية الزيت والسمنة.

الحلويات بأنواعها.

المخللات والأطعمة الحادقة.

الأطعمة والعصائر المعلبة؛ لأنها توقف عملية فقدان الوزن.