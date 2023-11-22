عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نظام غذائي من "هي وبس" لإنقاص الوزن.. بدون دايت

نظام غذائي بدون دايت
نظام غذائي بدون دايت

الكثير من السيدات يبحثن عن نظام غذائي صحي ومتكامل لإنقاص الوزن بدون حرمان وهو حلم كل فتاة وسيدة تبحث عن نظام صحي ومتكامل لإنقاص الوزن، لتصل إلى الجسم المثالي دون أن يتأثر الجسم، أو يشعر بالهبوط خلال تطبيقه..لذلك قدمت الإعلامية رضوى الشربيني كل الطرق المتاحة للدايت بشكل صحي دون حرمان، في برنامجها “هي وبس” مع الدكتور محمد شحاتة، أخصائي التغذية العلاجية، لإنقاص الوزن 20 كيلوجرامًا في 8 أسابيع فقط.


طريقة لتخسيس 20 كيلو في 8 أسابيع:
نصح الدكتور محمد شحاتة، متابعي «هي وبس»، باتباع نظام دايت طبيعي دون حرمان، يحتوي على كل العناصر الغذائية بين البروتين والنشويات والسكريات، والألبان والخضراوات، حتى يحافظ الجسم على مستويات حرقه.

– نعتمد في وجبة الفطار على جبنة أو بيض أو فول بدون زيت، أو شوفان مع خضراوات، مع وش رغيف عيش بلدي أسمر وفقا للحاجة.

– وجبة الغداء تقوم على اللحم أو الدجاج أو السمك، أو التونة أو الشيش أو البانيه المشوي، مع الخضراوات، وكمية قليلة من النشويات حسب الحاجة.

– العشاء يعمتد على الخضراوات بأنواعها، أو البيض المسلوق أو الزبادي اللايت أو الفاكهة.

أطعمة ممنوعه تناولها خلال إتباع الدايت:

كافة الأطعمة المقلية الزيت والسمنة.
الحلويات بأنواعها.
المخللات والأطعمة الحادقة.
الأطعمة والعصائر المعلبة؛ لأنها توقف عملية فقدان الوزن.

نظام غذائى إتباع الدايت انقاص الوزن نظام صحي الجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

مرتفع جوي.. الأرصاد تكشف أسباب استقرار الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

نصائح جوهرية لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من التقلبات الجوية

التعرق الشديد علامة على الإصابة بأمراض خطيرة.. احترس

متلازمة نوفمبر.. طبيب يحذر الأمهات من أمراض خطيرة تصيب الأطفال خلال الشهر

8 أطعمة تخفف من نزلات البرد في الشتاء.. لن تتوقعها

وصفة جديدة من المطبخ الفلسطيني.. طريقة عمل المقلوبة بالسمك الفيليه

رضوي الشربيني تحذر من الارتباط بالرجل التوكسيك| تفاصيل

زي المطاعم.. طريقة عمل بطاطس الفريسكا

أكلة الشتاء المفضلة.. فوائد مذهلة للعدس الأصفر | تعرف عليها

ترشيحاتنا

الرئيس : الحاجة لتطوير النظام العالمي بشكل شامل أمر لا مفر منه

السيسي : يجب حماية المدنيين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته

العاملون بالمالية والضرائب والجمارك ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صناعة مصرية .. تصدير أول شحنة أمونيا في العالم

مودي: مجموعة دول العشرين تطالب بضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة

طريقة التقديم للوظائف الخالية بمصلحة الضرائب.. العدد محدود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

تذبذب غريب في أسعار الذهب ومفاجأة بعيار 21

غيبوبة.. تفاصيل وفاة شقيق الفنان شريف رمزي / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ