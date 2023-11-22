قوات الاحتلال تقصف فندقاً بمنطقة السيدة زينب اللبنانية

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فندق ريحانة داخل منطقة السيدة زينب اللبنانية حيث الفندق كان قيد التجهيز.

وكان قد تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه موقع للجيش "الإسرائيلي" عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وكان حزب الله اللبناني أصدر في وقت سابق بياناً قال فيه :

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر اليوم الأربعاء تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.