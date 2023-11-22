دعاء الرياح الشديدة .. أذى وعذاب في بعض الأوقات

دعاء الرياح الشديدة كل شيء عنده سبحانه وتعالى مقدر بقدر، وإن كانت الرياح فيها أذى في بعض الأوقات فهي رحمة ولها فوائد كثيرة حتى لو تجاهلها البعض، فهي سبب تحريك السفن وتوليد الطاقة بالرياح، وسبب كبير في سقوط الأمطار، كما أن الرياح الشديدة تعمل على نقل مادة اللقاح في بعض النباتات، فهي آية من آيات الله لا تملك شيئا بل هي مسخرة من الله سبحانه وتعالى.. دعاء الرياح الشديدة في السطور التالية.



دعاء الريح الشديدة

في الرياح الشديدة ، لا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال سب و ذم الرياح الشديدة، لأن في سبها وشتمها اعتراض وإساءة، كما أن الرياح الشديدة خلق من مخلوقات الله لا يُنسب لها فعل ولا تملك شيئًا بل هي مُسخرة من الله سبحانه و تعالى يصرفها لمن و حيث شاء ويمنعها عمن يشاء، ومن الأدعية التي ذكرت للرياح الشديدة اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِ ، اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يعقب اليأس من رحمتك والقنوط من مغفرتك والحرمان من سعة ما عندك، اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة من خزائن جودك، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني و كربني من أمر دنياي و آخرتي فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي وثبت رجاك في قلبي و اقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحداً غيرك، اللهم إنا نستغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يميل بنا إلى ما نهيتنا عنه أو يبعدنا عما دعوتنا إليه.

دعاء الرياح القوية والغبار

دعاء الرياح القوية والغبار، الرياح الشديدة التي تسبب الغبار والأتربة قد يشعر منها الإنسان ويشعر أنها عقاب، من هذا المنطلق حثنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء الرياح القوية والغبار، وعلى الإنسان أن يكثر من فعل الخيرات والمسارعة لها والإحسان إلى الفقراء ، والحرص على التوبة والاستغفار قال الله تعالى “وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ”، صدق الله العظيم اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه، كما جاء في السنة النبوية أيضا، أنه ما هبت الريح إلا جثا الرسول صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا ، اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به . اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية، ومنابت الشجر. اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرت به.

دعاء الرياح والعواصف الشديدة

-أَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ.

-اللهم صيباً نافعاً، اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا نافعًا.

-اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاء.

- اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يبرمه إلحاح الملحين.

-اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء

-يا لطيف.. يا لطيف.. يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي و أعني بقدرتك.

-اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.

-وصلِّ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أدعية عند نزول المطر

أدعية عند نزول المطر أحاديث النبي في نزول المطر وتكرارها سنة نبوية يجب الحرص عليها وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند نزول المطر يقول اللهم‏‎ ‎صيباً نافعاً وبعد نزوله يقول مُطرنا بفضل الله ورحمته وعلينا بمجرد وجود السحاب النظر إلى آيات الله ومجزاته في الكون عز وجل وأن نستعد لهذه السنة النبوية ونحرص عليها بتكرار الأدعية التي وردت فيها .



اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم ربّ السموات السّبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربّنا وربّ كل شيءٍ، فالق الحَبّ، والنّوى، ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّين، واغننا من الفقر وفي حديث أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله صلّ الله عليه وسلم يقول: الريح من رَوْح الله تعالى، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها، واسألوا اللهَ خيرَها، واستعيذوا بالله من شرها، كما ورد عن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّم- أنّه: (كانَ إذا رأى سحاباً مُقبِلًا من أفُقٍ منَ الآفاقِ، ترَكَ ما هوَ فيهِ وإن كانَ في صلاتِهِ، حتَّى يستقبلَهُ، فيقولُ: اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بِكَ من شرِّ ما أُرْسِلَ بهِ، فإن أمطرَ قالَ: اللَّهمَّ صيِِّباً نافعاً مرَّتَينِ، أو ثلاثًا، فإن كشفَهُ اللَّهُ ولم يمطِرْ، حمدَ اللَّهَ على ذلِكَ).

دعاء سماع الرعد

دعاء سماع الرعد وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال عند سماع الرعد : "سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته" كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره" أخرجه الإمام أحمد والترمذي بعدها كان إذا اشتد المطر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ" .رواه البخاري

"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم ) أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني وهناك من يغرق بسبب المطر والغريق شهيد عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع ) أخرجه أبو داود .



