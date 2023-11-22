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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أزهري ردا على من يشغل نفسه بعيوب الناس: "خليك في نفسك"

الغيبة والنميمة
الغيبة والنميمة

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإنسان عليه أن يشغل نفسه بعيوبه، ويبعد عن النظر إلى عيوب الناس.

 

واستشهد بحديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "فَطُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، وَطُوبَى لِمَنْ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ اكْتَسَبَهُ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ، وَطُوبَى لِمَنْ خَالَطَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَانَبَ أَهْلَ الذُّلِّ وَالْمَعْصِيَةِ، وَطُوبَى لِمَنْ وَسِعَتْهُ سُنَّتِي وَلَمْ يُعِدْهَا إِلَى بِدْعَةٍ".

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وأضاف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريح له: "علينا أن نظن الخير والفضل فى خلق الله دائما، ولا تأخذ بالظواهر، ممكن يكون الظاهر بعيدا عن الباطن، فلازم الإنسان يخلبى باله من ظاهره يكون صورة طبق الأصل من باطنه".


واستكمل: " الإنسان لازم يخيله فى عيوبه وحاله، ولا يحكم على الناس بظواهرهم، حتى لو كانوا فى مقام فضل أو إحسان لا نحكم عليهم، ونسمع حجديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (رُبَّ أشعثَ أغبرَ مدفوعٍ بالأبواب، لو سأل لا يعطى، لو نكح لا يستنكح، لو أقسم على الله لأبره)، يبقى لازم تعتقد فى العباد الخير".

 

محمد مهنا الانشغال بعيوب الناس

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