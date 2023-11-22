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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استهداف صحفيين.. لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية

 تقدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة بشكوى أمام مجلس الامن الدولي عقب ارتكاب "اسرائيل" لجريمة جديدة بقتلها المتعمّد للمراسلة الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري والمواطن اللبناني حسين عقيل بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان لها.

وتضمن نص الشكوى إثباتاً بأن الجريمة مرتكبة داخل الأراضي اللبنانية على مسافة بعيدة من الخط الأزرق.

واكدت وزارة الخارجية ان جريمة "إسرائيل" تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بمتفرعاته كافة وخرقاً لسيادة لبنان

وقالت وزارة الخارجية: جريمة "إسرائيل" تمثل اعتداءً على مدنيين وصحافيين أثناء تأدية رسالتهم الإعلامية السامية وفقاً للمعايير المهنية

وأضافت الوزارة اللبنانية : الاحتلال يتبع نهجاً في استهداف الصحافيين واغتيالهم لمنع وسائل الإعلام من نقل الصورة البشعة لجرائمه

وختمت الخارجية بيانها قائلة : لبنان طلب مجدداً من مجلس الأمن أن يتحمّل مسؤولياته لجهة إدانة "إسرائيل".

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