العاملون بالمالية والضرائب والجمارك ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظمت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مؤتمرا عماليا كبيرا بمقر نادي الجمارك بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة ، بمشاركة أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن أعضاء مجلس إدارة النقابة ، واللجان النقابية التابعة للنقابة ، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستهل النائب عادل عبد الفضيل كلمته بخالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهد المبذول لإنجاح هذا العمل الوطني المشرف، داعين اللـه عز وجل أن يكلل له هذا التكليف المهم بالسداد.

وكل الشكر والتقدير موصول للسادة الحضور الذين شرفونا بالمشاركة في هذا العُرس الانتخابي لزعيم مصر، من أجل استكمال الاستحقاق الرئاسي الذي يترقبه العالم أجمع.

في بداية كلمته حيا النائب عادل عبد الفضيل باسمه وباسم الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، صمود ونضال الشعب الفلسطيني، وأن يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم وأن ينصر أهله ويرزقهم الأمن والسلام ويحميه من كل مكروه.

وتم عرض فيلم قصير للمرشح عبد الفتاح السيسي تحت عنوان: الإنسان .. جابر الخواطر .

وقال "عبد الفضيل" أنقل إليكم بناء على ما أديته بالقسم، وما يمليه عليّ ضميري الوطني، وما شهدته في الجلسة العامة بمجلس النواب بالأمس الثلاثاء، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لنصرة أهالينا في قطاع غزة والتصدي للمشروع الأمريكي الأوروبي والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة، وما سوف تتخذه خلال الفترة القادمة، سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اقتصادية لطمأنة الشعب المصري.

وللحق أقول .. شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تضامنا من جميع التيارات السياسية، معارضة وأغلبية في ملحمة شعبية تضامنا وتكاتفها مع الشعب الفلسطيني، والقرارات التى اتخذها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بألا يكون هناك تهجير قسري، ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإقامة الدولتين على حدود ولا لتصفية للقضية الفلسطينية قضية القضايا، وأن سيناء خطا أحمر، ولا تفريط في أي حبة رمل من رمال سيناء التى رويت بدماء المصريين، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية سواء كانت غذائية أو علاجية أو بترولية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وثمن رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، تأكيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بحماية الأمن القومي المصري من أي مخاطر أو تحديات حالية أو محتملة على حدودنا الشرقية.

وتابع قائلا: أشدد على ما أكده ممثلي الشعب معارضة وأغلبية ومستقلة، بأن الشعب المصري على أتم الاستعداد لتحمل أي مشقة اقتصادية قادمة - كما تحمل من قبل أعباء الإصلاح الاقتصادي- في سبيل حماية حدودنا وأمننا القومي وسلامة أبناء الشعب المصري.

وفي هذا المقام فإن النقابة العامة بجميع جمعياتها العمومية للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، تدعم القضية الفلسطينية وأشقائنا في فلسطين بالمال والدم.

وقال : نحن العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، قضاة المال، وأمناء على المال العام، وحراس على بوابات مصر وصناع السياسة المالية الذين ندير نصف الاقتصاد المصري، ولنا دور مهم كفصيل داخل الدولة المصرية بما نقدمه لها من خلال مواقعنا التنفيذية، ونحن جميعا نعلم بما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات.

فدورنا خلال المرحلة القادمة مهم، ولابد من بذل أقصي ما لدينا لتحسين أوضاع الاقتصاد المصري كما تعودنا منكم جميعا، وإن دورنا داخل الدولة المصرية لا يقف عند هذا الحد وحسب، بل لنا دور مهم خلال الفترة القادمة، وهي التوعية لأبنائنا وزملائنا وجيراننا وأصدقائنا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية إن شاء اللـه، ولا نكتفي بمقولة «هو ناجح ناجح»، بل لابد من التواجد جميعا أمام اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولي لفتح أبواب اللجان الانتخابية.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل أنه لا حديث عن إنجازات مادية وملموسة قامت به الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أن الواقع الذى نعيشه الآن من تحديات تواجه الدولة المصرية أثبت جدية وأهمية ما قام به الرئيس من تحديث للقوات المسلحة وتنويع مصادر السلاح وتعمير سيناء والإصلاح الاقتصادي.

وفي ختام كلمتي أود أن أشيد بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذى عقد مؤخرا، حيث قدم الرئيس السيسي كشف حساب بإنجازات الدولة المصرية بقيادته خلال السنوات التسع الماضية بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ مشروعات لم تَحْدُث منذ قرون، وذلك على الرغم مما تعرضت له مصر من تحديات متلاحقة خلال السنوات الماضية.

وتمضي المسيرة .. ويجب أن نثمن بما تم من إنجازات قام بها الشعب المصري في جميع ميادين الجمهورية بتكليف الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة والتي نحن الآن في عُرس ديمقراطي من أجل هذا التكليف الذي دعا فيه الرئيس بأن يوفق اللـه من يصلح لإدارة الدولة المصرية.

وقال :إن مشاركتنا لانتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أيام 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، بمثابة تفويض مكتوب منا داخل الصندوق، لنؤكد مراسلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية العالمية، أننا شعب 7000 سنة حضارة، نلتف حول القائد والزعيم، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وهنا سوف أقدم وثيقة عهد ووعد باسمكم جميعا إلى السيد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نؤكد فيها على بذل قصارى جهدنا من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومي للأمام .

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