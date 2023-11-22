عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: لم يعد الصمت والانتظار خيارًا إزاء ما اندلع مؤخرا من أزمات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن  قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية واستمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

السيسي : يجب حماية المدنيين وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته

رئيس البرلمان العربي: نشكر جهود مصر والرئيس السيسي في دعم غزة

 

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية في الهند: "العالم يعاني من حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي".

 

وتابع الرئيس السيسي: "ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري تتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم.

 

وأكمل الرئيس السيسي: "لم يعد الصمت خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة".

السيسي لرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو قمة العشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص بـ 27 جنيه| بشرى سارة للمصريين من الدولة.. واشتريه من هذه الأماكن

رئيس النيابة الإدارية يأمر بإحالة 5 من قيادات هيئة الدواء للمحاكمة العاجلة

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

خسائر مادية.. اللقطات الأولى بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي قرب العاصمة السورية| فيديو

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

ترشيحاتنا

مع بدء تقلبات الشتاء .. احذر نشر أخبار كاذبة عن الطقس

السلطة الفلسطينية تشكر مصر وقطر على جهودهما في إتمام الهدنة

وزارة الداخلية: مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد ثلاثة أشهر

بين الأمل في السلام والقلق من استمرار الحرب..غزة تتنفس بعد ليالٍ من الرعب

فنلندا تعلن إغلاق كل معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء واحد

عرت مناطق بجسدها.. حورية وحش الساحل تنتظر مفاجأة غير سعيدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

إطلالة كلاسيكية.. شاهد | ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها الأخير

في مدينة الملاهي.. ياسمين صبري بإطلالة عفوية| شاهد

فيديو

الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن متحور كورونا الجديد /فيديوجراف

ماذا قالت وزارة التموين عن أزمة السكر وأسبابها؟ «فيديوجراف»

تسرب غاز في القرية الذكية.. وذعر بين المصابين | ماذا حدث؟

حقيقة أزمة السجائر وأسعارها الحقيقية في الأسواق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ