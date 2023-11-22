السيسي: لم يعد الصمت والانتظار خيارًا إزاء ما اندلع مؤخرا من أزمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قمة العشرين تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية واستمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية في الهند: "العالم يعاني من حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولي".

وتابع الرئيس السيسي: "ما نشهده اليوم من أزمات وإن كانت ذات وجه سياسي وعسكري تتقاطع مع الاختلالات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم.

وأكمل الرئيس السيسي: "لم يعد الصمت خيارًا إزاء ما اندلع من أزمات ولم يعد الانتظار والترقب حلًا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة".